Tandsköterska sökes (2 st)
2026-02-24
Om jobbet
Vi söker dig som är tandsköterska och som vill arbeta i en trygg, familjär och välfungerande klinik i Jönköping (Huskvarna)
En ny tandläkare ska rekryteras till våren och efter sommaren önskar vi anställa två tandsköterskor.
Här arbetar två tandläkare i två rum och en tandhygienist i tredje rummet.
Hos oss arbetar du i ett team med mycket erfarenhet, nära samarbete och en vardag där man hjälps åt, pratar med varandra och har roligt på jobbet. Här är det högt i tak, god sammanhållning och en genuin vilja att göra ett riktigt bra jobb - tillsammans.
Hos oss får du:
En stabil och trivsam arbetsplats med fin stämning
Kollegor som stöttar varandra och arbetar som ett team
Heltidsanställning på privat klinik
Arbete i moderna lokaler med ny utrustning
Grundläggande för oss är att värna våra patienters bästa men också att vi som team skall trivas och jobba tillsammans i en avslappnad och positiv anda. Vi har redan en mkt bred kompetens och erbjuder alla former av modern tandvård
Vi har ett stort och troget patient klientel.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Assistering vid undersökningar och behandlingar
Arbeta delegerat
Arbete i steril och ansvar för hygienrutiner
Patientbemötande och service
Administrativt arbete
Samarbete med tandläkare och kollegor i klinikens dagliga arbete
Vi söker dig som
trivs när det finns struktur, tydlighet och laganda, men också utrymme att utvecklas.
Är utbildad tandsköterska
Trivs i en familjär miljö med nära samarbete
Är ansvarstagande, kollegial och har ett gott patientbemötande
Vill vara med och bygga en stark arbetsplats med långsiktighet
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillträde efter sommaren.
Vi erbjuder bra lön och förmåner.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: Info@tandlyftet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Thulevägen 2
561 32 HUSKVARNA
