Tandsköterska sökes - Heltid i Göteborg

Hirely AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2025-09-16


Vi söker nu erfarna tandsköterskor till en av våra kunders klinik i Göteborg. Är du utbildad tandsköterska med några års erfarenhet och vill ta nästa steg i din karriär? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.

Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta i en modern tandvårdsklinik tillsammans med ett kompetent team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:

Assistering vid behandlingar

Sterilhantering och instrumentvård

Patientkontakt, bokningar och receptionsarbete

Övriga arbetsuppgifter som förekommer på en klinik

Vi söker dig som

Är utbildad tandsköterska

Har minst 1-2 års erfarenhet av yrket

Innehar B-körkort

Är noggrann, ansvarstagande och har en hög servicekänsla

Trivs med att arbeta både i team och självständigt

Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande

Vi erbjuder

Heltidsanställning

Placering hos en av våra kunders välrenommerade kliniker i Göteborg

Ett positivt arbetsklimat och moderna arbetsrutiner

Möjlighet till vidare utveckling inom yrket

Publiceringsdatum
2025-09-16

Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka in din ansökan med CV. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!

Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att matcha dig med rätt arbetsgivare.

Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB

Jobbnummer
9510701

