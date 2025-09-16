Tandsköterska sökes - Heltid i Göteborg
2025-09-16
Vi söker nu erfarna tandsköterskor till en av våra kunders klinik i Göteborg. Är du utbildad tandsköterska med några års erfarenhet och vill ta nästa steg i din karriär? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta i en modern tandvårdsklinik tillsammans med ett kompetent team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Assistering vid behandlingar
Sterilhantering och instrumentvård
Patientkontakt, bokningar och receptionsarbete
Övriga arbetsuppgifter som förekommer på en klinik
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har minst 1-2 års erfarenhet av yrket
Innehar B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och har en hög servicekänsla
Trivs med att arbeta både i team och självständigt
Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Placering hos en av våra kunders välrenommerade kliniker i Göteborg
Ett positivt arbetsklimat och moderna arbetsrutiner
Möjlighet till vidare utveckling inom yrket

Publicering: 2025-09-16
Är du intresserad? Skicka in din ansökan med CV. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att matcha dig med rätt arbetsgivare.
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
