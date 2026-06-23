Tandsköterska/Receptionist till Ytterby, Kungälv
Distriktstandvården Sverige AB / Tandsköterskejobb / Kungälv Visa alla tandsköterskejobb i Kungälv
2026-06-23
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I oktober slår vi upp portarna till vår nybyggda klinik i Ytterby i Göteborg! Kliniken blir en del av Ytterby Park Hälsocenter som utöver Distriktstandvården kommer att hysa vårdcentral och gym.
Kliniken
Hos oss kommer du att arbeta i en ny och modern klinik med tre fullt utrustade behandlingsrum – med ytterligare fyra rum förberedda för framtida expansion.
Teamet kommer att bestå av mig, Patricia Wallenrud som blir klinikchef här, två tandläkare, två tandsköterskor, en tandhygienist och en receptionist – ett engagerat och sammansvetsat team där vi tillsammans kommer att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Vår ambition är att kunna erbjuda ett brett behandlingsutbud och bli en klinik dit patienter gärna återvänder.
Vi kommer att ha öppet måndag till fredag kl. 08:00–17:00, med fokus på en hållbar arbetsvardag och god tillgänglighet för våra patienter. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har jobbat några år som tandsköterska och som nu är nyfiken på en roll i receptionen. Här kommer du att bli en nyckelperson – receptionen är klinikens hjärta, och vi tror att du gillar ordning och struktur lika mycket som du tycker om att möta människor och ge riktigt bra service.
Din huvudsakliga roll kommer att vara i receptionen, men vi kommer att hjälpas åt där det behövs, så det kan även bli aktuellt att stötta i behandlingsrummet.
Hos oss kommer det att finnas goda möjligheter att utvecklas. Vi ser gärna att du vill växa i din roll, lära dig nytt och kanske ta ett större ansvar över tid.
Anställningsvillkor
Deltid eller heltid
Tillträde enligt ök
Lön efter överenskommelse
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 31 juli!
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
442 50 YTTERBY Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9974077