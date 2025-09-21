Tandsköterska Privatklinik
2025-09-21
Välkommen till oss på Kumlatandläkarna, i hjärtat av Kumla precis vid torget.
Vi söker 1-2 drivna tandsköterskor med erfarenhet innom kirurgi, endodonti och protetik. Tjänsten/erna är tillgängliga omgående och vi tar emot och intervjuar löpande.
Kliniken ligger i hörnet av Kumlatorg med fönster runt om vilket ger ljusa och härliga rum. Rummen är stora och rymliga.
I dagsläget tar vi inte emot barnpatienter, men vi är alltid öppna för förändring och förbättring.
Hos oss är ledorden professionalism, bra bemötande, och att ha kul.
Ägaren har 3 kliniker, utan att vara en kedja, vilket erbjuder större frihet under ansvar. Men ställer också större krav på den dagliga verksamhetens ruljangs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: faktura@kumlatandlakarna.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Tandsköterska".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumlatandläkarna AB
Vattugatan 1
703 61 ÖREBRO
