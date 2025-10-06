Tandsköterska Öxnehaga Folktandvård
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Jönköping Visa alla tandsköterskejobb i Jönköping
2025-10-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Öxnehaga Folktandvård
Med närhet till centrala Jönköping och vackra Vättern hittar du Öxnehaga Folktandvård. Kliniken har en familjär stämning med 15 medarbetare som stöttar och hjälper varandra i vardagen. Vårt breda patientspektra skapar variation i vardagen och ger oss möjlighet att lära.
Vi söker nu tandsköterskor till vårt team, välkommen att söka till oss!
Läs mer om vår klinik här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-oxnehaga-folktandvard/).
Rollen som tandsköterska
Tycker du om mänskliga möten och trivs med en varierad arbetsvardag? Då är du kanske vår nästa kollega!
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken, och du kommer i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
Förutom att vara tandläkarens högra hand har du också ansvarsområden och uppgifter som du sköter på egen hand, både kliniska och/eller administrativa.
Arbete i reception samt steril kan förekomma. Då Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Som tandsköterska inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt utvecklingsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid. Om du har erfarenhet inom yrket sedan tidigare ser vi med fördel att du delar med din av dina kunskaper till nya kollegor via handledning. Publiceringsdatum2025-10-06Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, med intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Du som drivs av att göra andras liv lite bättre, är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska kunna arbeta både i team med tandläkare eller tandhygienist och självständigt med egna patienter. Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av journalsystemet T4.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö i form av trevlig stämning och hjälpsamma kollegor. Tjänsten avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Lise-Lotte Sjöberg, lise-lotte.sjoberg@rjl.se
, 010-242 36 71, alt klinikkoordinator Nagam Abbas, nagam.abbas@rjl.se
, 010-242 36 61.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 27 oktober. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T271/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9540961