Tandsköterska, Orust
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en engagerad tandsköterska till Folktandvården Orust!
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Drivs du av att skapa trygga möten och ge bästa möjliga service - samtidigt som du får använda hela din kompetens? Då kanske du är vår nästa kollega!
Just nu söker vi en tandsköterska som vill vara en viktig del av vårt team på Folktandvården Orust.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en arbetsplats där gemenskap, utveckling och patientfokus står i centrum.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På vår moderna klinik i hjärtat av Henån möter du patienter i alla åldrar med varierande vårdbehov. Här spelar du som tandsköterska en central roll för att skapa en positiv upplevelse för varje patient.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får:
Assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbeta självständigt med profylax, munhälsorådgivning, tillvänjning och inskolning
Vara en viktig del av teamet i sterilen och receptionen
Delta i FRAMM-uppdraget på skolorna
Du kommer att jobba tillsammans med engagerade kollegor i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, öppenhet och nyfikenhet. Vi gillar att tänka nytt och vill gärna att du bidrar med idéer för att utveckla vår verksamhet!
Vi håller till i ljusa och fräscha lokaler i en centralt belägen klinik med nära till kollektivtrafik och fri parkering. Kliniken har 7 behandlingsrum och ett sammansvetsat team på 20 medarbetare, där tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor jobbar tätt tillsammans.
Vi är också en VFU-klinik och tar regelbundet emot studenter från tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningar.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Orust - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt kunna sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
En vilja att bidra till verksamhetens utveckling genom aktivt deltagande i klinikens förbättringsarbete
Erfarenhet är meriterande - men är du ny i yrket stöttar vi dig med ett individuellt introduktionsprogram, som ingår i vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 12.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
