Tandsköterska med uppdrag i Munhälsoenheten
Region Östergötland / Tandsköterskejobb / Linköping Visa alla tandsköterskejobb i Linköping
2025-10-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Var med och bygg en ny och starkare munhälsoenhet i Östergötland! Vi ska bli en kraftfull motor för kompetens och samarbete kring ökad munhälsa i vårt län och i det arbetet behöver vi dig som brinner för folkhälsa, samverkan och kvalitet.
Munhälsoenhetens uppdrag är att långsiktigt främja en god och jämlik munhälsa för alla östgötar. Verksamheten omfattar tre huvudområden:
Befolkningsansvaret - riktade insatser för barn och ungdomars munhälsa
Kunskapsnav för sköra och äldre - insatser och kunskapsspridning riktade till sköra och äldre med ökade vårdbehov
Uppsökande verksamhet - utbildning av vård- och omsorgspersonal samt uppsökande verksamhet för vuxna med särskilda behov.
Vi utvecklar och driver Folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete i nära samverkan med allmän- och specialisttandvård, liksom andra aktörer som tex. hälso-och sjukvård, kommuner och primärvård.
VÅRT ERBJUDANDE
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Genom nära samarbete mellan våra kliniker bedriver vi utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke som vi kan utvecklas inom hela livet.
Vi är ungefär 600 medarbetare på ett trettiotal kliniker som erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård efter behov. Här finns alla utvecklingsmöjligheter för dig, vare sig du vill bli klinisk expert, specialist, chef eller något helt annat. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
ARBETSBESKRIVNING
Som tandsköterska inom den utåtriktade verksamheten är du en nyckelperson i arbetet med att stärka barn och ungas munhälsa i hela Östergötland. Inom Folktandvården Östergötland ansvarar vi för befolkningsansvaret 0-19 år på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ditt arbete innebär att genomföra uppdrag i t.ex. förskolor, skolor, på BVC och andra verksamheter.
Du informerar, inspirerar och ger kunskap om munhälsa på individ- och gruppnivå samt arbetar hälsofrämjande och förebyggande, med särskilt fokus på barn och ungdomar med störst behov. Du ansvarar för dina uppdrag i tilldelat geografiskt område men samarbetar nära med kollegor inom Munhälsoenheten för att skapa effektiva och hållbara lösningar samt att utveckla munhälsoenheten.
Arbetsdagen är varierad och består av både planering, administration och genomförande av uppdrag. Kliniskt arbete förekommer utifrån verksamhetens behov och är särskilt vanligt under jul- och sommarledigheter, då arbetet främst bedrivs på allmäntandvårdsklinik.
ARBETSGRUPP OCH LEDNING
Munhälsoenheten leds av en chef vars uppdrag innebär ett från tandvårdsdirektören delegerat ansvar att leda, driva, utveckla och följa upp Munhälsoenhetens verksamhet.
Som stöd i arbetet finns en uppdragssamordnare - en central roll och länk mellan ledning och personal som planerar, organiserar och leder uppdrag inom enheten.
Det operativa arbetet bedrivs av såväl enhetens egna medarbetare som av medarbetare från klinik i rollen som uppdragstagare inom ramen för sin ordinarie anställning. Munhälsoenhetens verksamhet bygger på två samverkande delar, en tydlig linjestyrning inom enheten och en uppdragsstruktur som möjliggör samarbete över enhetsgränser. Genom att resurser och kompetenser kan knytas till uppdrag oberoende av organisatorisk tillhörighet säkerställs en ändamålsenlig struktur som stödjer både kliniskt arbete och långsiktiga hälsofrämjande insatser på populationsnivå.
Som en del av vårt team får du arbeta i en miljö där samarbete, delaktighet och kompetensutbyte står i centrum, samtidigt som du får möjlighet att påverka utvecklingen av en ny enhet - från arbetssätt och kvalitetssäkring till material och rutiner.
OM DIG
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och vill vara med och bidra till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom Munhälsoenheten. Vi välkomnar både dig som har erfarenhet och dig som jobbat något år - viktigast är att du har engagemang och vilja att utvecklas tillsammans med oss. Du bidrar till förbättrings- och utvecklingsarbete samt lägger stor stor vikt vid att arbeta evidensbaserat och med hög kvalitet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt känner dig bekväm med och har erfarenhet av att prata inför grupper. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, vilket är avgörande i mötet med patienter, kollegor och samarbetspartners.
Som person är du samarbetsinriktad, lyhörd och lösningsfokuserad. Du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö och tycker om att stötta andra. Du har lätt för att skapa goda relationer och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och utvecklas inom Folktandvårdens folkhälsoarbete.
ANSÖKAN OCH ANSTÄLLNING
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som tandsköterska inom Munhälsoenheten. Omfattning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och vi planerar att hålla intervjuer den 30 och 31 oktober.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Region Östergötland Kontakt
Fereshta Jamshedi 010-1048827 Jobbnummer
9543158