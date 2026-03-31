Tandsköterska med receptionsintresse

Tandläkargruppen Täby Centrum AB / Tandsköterskejobb / Täby
2026-03-31


Visa alla tandsköterskejobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tandläkargruppen Täby Centrum AB i Täby, Stockholm eller i hela Sverige

Tandläkargruppen Täby Centrum är en av Sveriges största privata mottagningar och ligger mitt i Täby Centrum.
Hos oss arbetar ett stort härligt team med både allmäntandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och receptionister fördelat på 31 behandlingsrum.
Vi kan nu erbjuda en möjlighet för Dig som är tandsköterska och tycker om ett stimulerande arbete med administrativa uppgifter och brinner för service!
Du är utåtriktad med stor känsla för service och ett gott ordningssinne.
Du kommer att vara ett av mottagningens ansikten utåt och därför är det viktigt att Du är serviceinriktad, lugn och positiv i din framtoning och har lätt att fokusera på arbetsuppgifterna i en aktiv miljö.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du passar bra in i vårt receptionistteam!
Dina arbetsuppgifter är sedvanliga receptionistarbetsuppgifter, bland annat;
• Välkomna våra kunder
• Svara på inkommande telefonsamtal
• Svara på mail
• Remisshantering
• Tidsbokningar
• Kalla patienter
• Libretto och Symfoni
• Vi arbetar i journalsystemet Opus

Vill du bli en del av vårt team?
Sök gärna idag, intervjuer sker löpande.
(Både heltid och deltid är av intresse)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: tandskoterska@tandlakargruppentaby.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkargruppen Täby Centrum AB (org.nr 556749-4397), http://www.tandlakargruppentaby.se
Stora Marknadsvägen 15 (visa karta)
183 34  TÄBY

Kontakt
Helena Öigaard
tandskoterska@tandlakargruppentaby.se

Jobbnummer
9831370

Prenumerera på jobb från Tandläkargruppen Täby Centrum AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tandläkargruppen Täby Centrum AB: