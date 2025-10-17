Tandsköterska med intresse för receptionsarbete
Folktandvården Vretgränd
Beskrivning av tjänsten
Har du en naturlig fallenhet för service och trivs som bäst när uppgifterna är många? Då kan den lediga tjänsten som tandsköterska med intresse för receptionsarbetet hos oss på Folktandvården Vretgränd vara något för dig!
Ditt uppdrag
Som en av våra 3 receptionister blir du vårt ansikte utåt och får både patienter och besökare att känna sig välkomna. Vi ställer krav på att du ger god service i både telefon och vid det fysiska mötet med våra patienter.
Dina arbetsuppgifter i receptionen kommer bland annat bestå av att svara i telefon, svara på mail, boka in tider åt patienter, fylla tidböcker, administrera olika typer av listor, hantera post och hålla ordning i väntrummet. Du ska också kunna arbeta flexibelt och effektivt med väl bibehållen kvalitet och hög servicenivå. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din kompetens
Vi söker dig som är färdigutbildad tandsköterska med intresse för receptionsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande roller sedan tidigare.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjuder också ett skobidrag på 400 kr/år, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på hel- eller deltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstidens slut.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta:
Arbetsledare Süheyla Küsek Ström 018-617 06 91
För Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under anställningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation. Sista ansökningsdag är 2/11-2025. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
