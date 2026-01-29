Tandsköterska med glimten i ögat
Tandsköterska till DENT|U Tandvård - Stora Mossen
Omfattning: 50 % med möjlighet till heltid
DENT|U Tandvård i Stora Mossen söker en tandsköterska till Leg. tandläkare Sara Shamun. Vi arbetar nära varandra, i dagsläget är det bara vi två, där fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga patientrelationer står i centrum. Ambitionen är att växa och på sikt anställa ytterligare en kollega.
Det är meriterande att du är van att arbeta delegerat och har intresse och kunskap om assistans vid kirurgi. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Assistans vid undersökningar och behandlingar
Förberedelse och iordningställande av behandlingsrum
Steril- och hygienarbete enligt gällande rutiner
Ta emot samtal, sköta löpande patientkontakt, journalföring och annan administration
Ta hand om beställningar och inventera lager
Sköta dagliga driften av kliniken, öppna, stänga (det gör vi tillsammans).Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Obehindrad Svenska i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personkemi, då vi arbetar mycket nära varandra hela tiden, ett gott humör och lätt till skratt är meriterande. Jag söker någon som är van att arbeta i ett högt tempo, inte är skygg för utmaningar, lösningsorienterad, lyhörd och en energiknippa!
Erfarenhet är meriterande men inget krav - även nyexaminerade är välkomna att söka. Jag kan utbilda och få er att växa.
Vi erbjuder
Tjänst på 50 % med möjlighet till heltid
En trygg och kvalitetsfokuserad arbetsmiljö
Attraktiva förmåner såsom tjänstepension, friskvård och möjlighet till utbildning
(förmåner och upplägg diskuteras vid intervju)
Möjlighet att vara med och bygga teamet framåt
6 månaders provanställning tillämpas.
Ansökan:
Skicka CV och kort presentation gärna med foto till info@dentu.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: info@dentu.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dentyou Tandvård AB
(org.nr 559552-2599)
Stora Mossens Backe 12 (visa karta
)
167 56 BROMMA Arbetsplats
Dent|u Tandvård Stora Mossen Jobbnummer
9710602