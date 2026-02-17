Tandsköterska Kallhäll
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Järfälla Visa alla tandsköterskejobb i Järfälla
2026-02-17
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AMA Dental AB i Järfälla
, Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Tandsköterska till Kallhälls Tandcenter
Vill du arbeta på en modern, familjär klinik där kvalitet, teamwork och patientbemötande står i centrum?
Kallhälls Tandcenter söker nu en engagerad tandsköterska som vill bli en viktig del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Kallhälls Tandcenter är en modern och välorganiserad tandvårdsklinik med fokus på trygghet, hög kvalitet och ett professionellt bemötande. Vi vill att både patienter och medarbetare ska känna sig välkomna, sedda och omhändertagna. Hos oss arbetar vi strukturerat, hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska (meriterande med erfarenhet, men inte ett krav).
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta i team och bidrar till god stämning på kliniken.
Har ett professionellt patientbemötande och förstår vikten av god kommunikation.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du bland annat att:
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar.
Arbeta med sterilarbete, hygienrutiner och instrumenthantering.
Förbereda behandlingsrum och säkerställa att arbetet flyter smidigt.
Ge patienterna ett tryggt och trevligt bemötande före, under och efter besök.
Vid intresse och erfarenhet kan rollen även inkludera administrativa uppgifter såsom kallelser, materialbeställningar och enklare koordinering.
Vi erbjuder
En arbetsplats med tydliga rutiner, bra struktur och gott samarbete.
En trygg och respektfull arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas.
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till kompetensutveckling.
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse (heltid eller deltid beroende på behov och matchning).Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till: info@kallhallstandcenter.se
Märk mejlet med: "Tandsköterska Kallhäll"
Urval sker löpande.
Välkommen till Kallhälls Tandcenter - tillsammans skapar vi trygg och modern tandvård! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kallhallstandcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Pressarvägen 11 (visa karta
)
176 71 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Kallhälls tandcenter Jobbnummer
9748446