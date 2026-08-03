Tandsköterska i Säter
Tandhälsan Säter AB / Tandsköterskejobb / Säter Visa alla tandsköterskejobb i Säter
2026-08-03
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Vi söker en glad och positiv tandsköterska till vår fina och nybyggda klinik i Säter.
Tidigare erfarenhet är meriterande men störst vikt kommer att läggas vid din personlighet så att du passar in i vår grupp. På kliniken finns idag 1 tandläkare, 2 tandhygienister, 3 tandsköterskor och en lokalvårdare.
Arbetet är delegerat och mångsidigt. Utbildning av de moment som du ej utfört tidigare kommer att göras på kliniken.
Tjänsten är en heltidstjänst men kan anpassas efter dina behov om vi anser att just du är rätt för oss.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten.
Mvh Teamet på Tandhälsan Säter AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
E-post: andreas@tandhalsansater.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhälsan Säter AB
(org.nr 559083-3330)
Västra Långgatan 6 (visa karta
)
783 30 SÄTER Jobbnummer
10019167