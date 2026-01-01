Tandsköterska i Linköping
2026-01-01
Om Tandvårdsgruppen i Linköping
Vi bedriver allmän tandvård på vår klinik och arbetar mycket med förebyggande tandvård. På vår arbetsplats finns 3 allmäntandläkare, 6 tandsköterskor och 3 tandhygienister. Se mer om arbetsplatsen på: http://tandvardsgruppenlinkoping.se/
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig, utbildad tandsköterska, med god erfarenhet eller nyexaminerad, som har stort intresse för att jobba med all typ av tandvård, även reception samt steril. Du kommer att ha ett omväxlande arbete med stor möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor samt goda chanser till att kunna vidareutveckla dig, tex blivande kliniksamordnare, nischad tandsköterska inom profylax, operation eller annat.
Det är viktigt att du är glad, positiv och en framåtsträvande person. Dina personliga egenskaper kommer att värderas högt inför en anställning. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. God datorvana är ett krav.
Vi arbetar med delegerad vård vilket gör att det är meriterande om du tex kan göra provisorium samt ha egen profylax.
För oss är det viktigt att du är servicefokuserad, ansvarstagande, har ett högt kvalitetstänk samt ger ett lugnt och förtroendeingivande intryck gentemot våra patienter.
Du har ett stort driv och intresse av att utveckla både dig själv och vår verksamhet.
Du är kunnig, nytänkande, flexibel, lojal, är öppen för nya saker och gillar att dela med dig av din kunskap. Du är en naturlig lagspelare som bidrar till gruppen och helheten.
Tandsköterskeexamen.
40 timmar per vecka. Tillträde: Enligt överenskommelse. Tillsvidare med provanställning. Kollektivavtal.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 31 januari
Emina Talic emina@tvgl.se
Telefonnummer: 013-14 35 43
Tandvårdsgruppen i Linköping AB
S:t Larsgatan 22 A
58224 Linköping
http://tandvardsgruppenlinkoping.se/
