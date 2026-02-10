Tandsköterska, Folktandvården Säter
2026-02-10
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till vår klinik i natursköna Säter!
Vill du arbeta i en modern tandvårdsmiljö med engagerade kollegor och varierande arbetsuppgifter? Hos oss får du en utvecklande tjänst med god arbetsgemenskap och en positiv stämning.
På kliniken arbetar en verksamhetschef, en kliniksamordnare, tre tandläkare, tre tandhygienister och sju tandsköterskor. Vi använder digital röntgen och datasystemet T4 för tidbokning, ekonomi och journalföring. Varje dag startar vi med ett gemensamt morgonmöte för att planera dagen - och vi arbetar enbart dagtid.
Vår klinik ligger vid vackra sjön Ljustern, perfekt för ett svalkande dopp under sommaren. Spelar du golf? Då har du promenadavstånd till banan! På vintern är Romme Alpin bara en kort resa bort. Dessutom har du nära till Borlänge och Falun, och Stockholm når du på drygt två timmar med bil eller tåg.
Här i Säter får du inte bara ett stimulerande jobb, utan också en fantastisk livskvalitet med vacker natur och ett rikt kulturliv året runt. Vill du bli en del av vårt team? Vi ser fram emot att höra från dig!
Nu söker vi till vår klinik i Säter en tandsköterska med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verklig. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom tandsköterskans kompetensområde med patienter i alla åldersgrupper. Det innebär bland annat assistans, profylax, steril och receptionsarbete. Vi har digital röntgen och använder datasystemet T4 för tidbokning och journalföring. Vi har även scanner för avtryckstagning. Du kommer att ha egna patienter och hjälper tandläkaren med inskolningar inför lagning i teamtandvård.
Vi erbjuder en god introduktion.
har tandsköterskeexamen.
har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Meriterande:
har erfarenhet av arbete som tandsköterska och datasystemet T4.Dina personliga egenskaper
Du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Så ansöker du
