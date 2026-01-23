Tandsköterska Folktandvården, Ronneby
2026-01-23
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Folktandvården Ronneby ligger mitt i den moderna kurorten.
Läget centralt i Blekinge ger oss närhet till havet, länets 800 öar och det vackra inlandet med mängder av insjöar. Här finns alla möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid. Kulturcentrum har en av södra Sveriges största konsthallar och den anrika Ronneby Brunnspark har utnämnts till Sveriges vackraste park. Vill du resa bort har vi goda kommunikationer i länet: båtförbindelse till Polen och Litauen, flygplats endast 10 minuter från kliniken och dessutom direkttåg till Köpenhamn.
På kliniken är vi ett tjugotal anställda som tillsammans har en stor kompetens och yrkeskunnande. Vi är ett gott gäng som trivs bra i våra fräscha lokaler. Klinikens patientunderlag ger möjlighet att utvecklas, särskilt inom barntandvård.
Om jobbet
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Du kommer arbeta på behandlingsrum; dels med att assistera tandläkare, men också ha egna patienter där du utför profylax och inskolningar. Du kommer också arbeta i vår reception. Vid behov förekommer arbete i steril.
Det är viktigt att du har ett synsätt med patientens bästa i fokus.
Utöver ett inspirerande arbete med härliga patienter och kollegor erbjuder vi bl.a:
- Introduktionsprogram
- Goda utvecklingsmöjligheter Individuella kompetensutvecklingsmedel
- Friskvård
- Ett variationsrikt behandlingspanorama
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Vi kommer att behandla inkomna ansökningar löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag!
Om dig
Vi söker dig som har:
• Tandsköterskeutbildning med godkänd examen
• Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och behärskar svenska språket väl
• Goda kunskaper i engelska och gärna något ytterligare språk
• Tidigare erfarenhet av yrket är meriterande
Du är van vid att samarbeta, tycker det är roligt att arbeta med andra kollegor och tillsammans finna lösningar. Vi värdesätter att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan prioritera i stressiga situationer. Arbetet förutsätter ett professionellt bemötande av klinikens patienter och kollegor.
Som person är du noggrann och har känsla för struktur och planering. Vi värdesätter din goda förmåga att kommunicera med patienter, närstående och kollegor. Du är flexibel i ditt arbetssätt, har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du brinner för att ge god service, är positiv och trivs bra med ett varierande arbete.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Emma Hilborn, avdelningschef 0734-471552 Jobbnummer
9700918