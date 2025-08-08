Tandsköterska Folktandvården Grums
Din arbetsplats
Vi är en liten och familjär klinik med glada och entusiastiska medarbetare! Folktandvården Grums ligger vägg i vägg med vårdcentralen och har ett varierat och utvecklande patientarbete.
Kliniken har en lång erfarenhet av teamtandvård och ett gott samarbete mellan yrkeskategorierna. Grums ligger endast en 20 minuter kort resväg från Karlstad, perfekt för dig som vill bo i stan men jobba på en mindre klinik. Vi är 12 kollegor som behandlar 2550 vuxna och 1750 barn. Hos oss får du som tandsköterska dessutom ett ortstillägg på 1000 kronor.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är utbildad tandsköterska och som vill arbeta med ett kompetent och stöttande team. Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av profylax med egna patienter, assistans, steril- och receptionsarbete. Arbetsuppgifterna är varierande inom både vuxen- och barntandvård. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande. Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Vi ser att du tycker om att arbeta i team då samarbete är en del av arbetet. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressiga situationer och kan fokusera på rätt saker. Du har förmågan att arbeta hårt och lägga ner både tid, energi och engagemang i ditt arbete. Vi ser även att du har förmågan att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation utan att du tar över personens känslor. Att ha en positiv attityd till arbetet och följa de riktlinjer och beslut som tagits i verksamheten ser vi också som viktigt. Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Distriktstandvård, FTV Grums Kontakt
Ulrika Svärd, klinikchef 072-4592895 Jobbnummer
9450143