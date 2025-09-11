Tandsköterska Folktandvården Blekinge, Rödeby
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2025-09-11Om företaget
På folktandvården Rödeby arbetar 3 tandläkare, 3 tandhygienister och 8 tandsköterskor.
Tillsammans har vi bred kompetens och erfarenhet inom allmäntandvårdens alla delar.
Om jobbet
Vårt arbete präglas av vår vision och på kliniken bedrivs barn- och ungdomstandvård, vuxentandvård samt verksamhet inom ramen för Folktandvårdens befolknings- och folkhälsoansvar. Vi arbetar i team med ett delegerat arbetssätt, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens.
Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, assistans, steril och receptionsarbete. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet.
Vi ser positivt på viljan att effektivisera och utveckla verksamheten!
Vi erbjuder dig
- Förmånlig veckoarbetstid
• Rutinerade arbetskamrater
• Ett variationsrikt arbete
• Individuella utvecklingsmedel
• Friskvårdsbidrag
• Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammet ger en god inblick i verksamheten och du knyter kontakter med medarbetare från hela länet!
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Intervjuer kommer att ske löpande under hela rekryteringsprocessen, lämna därför gärna in din ansökan redan idag!
Om dig
Vi söker dig med godkänd tandsköterskeexamen, gärna med några års erfarenhet inom yrket, dock inget krav. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har kunskaper och vana av att arbeta i Office-paketet.
Du brinner för att arbeta med människor och har alltid patienten i fokus.
Du tycker att arbete i grupp är roligt och tillsammans med kollegor finna lösningar på utmaningar. Vi värdesätter att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan prioritera i stressiga situationer.
Vi tycker det är viktigt att du är driven och engagerad, som person är du noggrann och har känsla för struktur och planering. Du ska också ha god samarbetsförmåga, vara bra på att bemöta, kommunicera och skapa goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under hela rekryteringsprocessen, skicka därför gärna in din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Camilla Pettersson, administrativ samordnare 0734–471742
