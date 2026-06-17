Tandsköterska, Färgelanda
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Färgelanda Visa alla tandsköterskejobb i Färgelanda
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Färgelanda
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
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eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska för ett graviditetsvikariat som vill jobba på den lilla kliniken med stort hjärta och som förstår vikten av god service och bra bemötande.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Munkedal-Färgelanda träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla. Vi är en klinik med två utbudspunkter. Här jobbar både erfaren personal och några som precis har påbörjat sitt arbetsliv inom Folktandvården.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar, vi jobbar även med undersökningspass.
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandling, inskolning och munhälsorådgivning.
Arbete i sterilen och receptionen.
Arbete med FRAMM - Fluor, råd, arena, mat och motivation kan förekomma. Här möter du barn och ungdomar i skolmiljö inklusive anpassad grundskola 6-9 år.
Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande samt strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete. Delaktighet och ansvar är en annan viktig ingrediens i vår vardag.
Tillsammans ger vi Folktandvårdens patienter en god munhälsostart i livet!
Munkedal-Färgelanda är en klinik, men med två utbudspunkter. Vi är totalt 25 medarbetare som ser fram emot att träffa dig. På varje utbudspunkt finns en närvarande koordinator som stöttar alla i vardagen. Tjänsten är i huvudsak tänkt att ha placeringen Färgelanda.
Nu behöver vi tandsköterska till oss. I Munkedal är vi nu 3 tandläkare, 1 tandhygienist och 7 tandsköterskor. I Färgelanda är vi 3 tandläkare, 2 hygienister och 5 tandsköterskor. Samarbete med övriga kliniker inom vårt närområde kan förekommande.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Munkedal - Folktandvården (vgregion.se) Folktandvården Färgelanda - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 28 och 29.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Munkedal-Färgelanda Kontakt
Klinikchef: Louise Kleibrant 070-2895930 Jobbnummer
9967120