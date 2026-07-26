Tandsköterska eller undersköterska sökes.
Dream Tandvårdskliniken AB / Tandsköterskejobb / Växjö Visa alla tandsköterskejobb i Växjö
2026-07-26
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Tandsköterska eller undersköterska sökes.
Kommun: Växjö
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning, 6-12 månader med möjlighet till förlängning.
Yrke: Tandsköterska/ Undersköterska
Arbetsplats:
Dream Tandvårdskliniken AB
Mörners Väg 56 A, 35238 Växjö
Annonstext:
Vill du arbeta i en modern och trevlig tandvårdsklinik med fokus på god service och ett tryggt bemötande?
Vi på Dream Tandvårdsklinik söker dig som är utbildad tandsköterska eller undersköterska.
Du som söker bör:
Tycka om att arbeta med människor
Ha god samarbetsförmåga
Vara noggrann, stresstålig och ansvarstagande
Tala och förstå svenska
Tidigare erfarenhet inom vård eller tandvård är meriterande men inte ett krav, vi kan lära dig på plats.
Ansök senast: 2026-10-31
Ansökan skickas till: info@dreamtandvard.se
Kontaktperson: Tamadur Al-Taher
Telefonnummer: 072-858 85 07 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: info@dreamtandvard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dream Tandvårdskliniken AB
(org.nr 556936-9399)
Mörners Väg 56 A (visa karta
)
352 38 VÄXJÖ Jobbnummer
10011565