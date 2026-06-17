Tandsköterska, Dalaberg Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Uddevalla Visa alla tandsköterskejobb i Uddevalla
2026-06-17
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
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eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Då vi nu har kommande pensionsavgångar söker vi nu en självgående tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande.
Vi arbetar på ett delegerat arbetssätt i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag.För oss är det viktigt att vara uppdaterade, vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande.
Folktandvården Dalaberg har 14 behandlingsrum och vi är totalt 26 medarbetare. Behandlingspanoramat är mycket brett och patientantalet drygt 9000 varav många är barn och unga vuxna. Det är många patienter som vill komma till oss och vi är i full gång att utöka verksamheten. Vår grupp består av administratör, tandsköterskor, tandhygienister, tandläkare, hälsopromotör och receptionist. Tillsammans ser vi till att få en givande och stimulerande arbetsmiljö. För oss är glädje, engagemang och gemenskap viktigt.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Dalaberg träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling
Arbete i sterilen och receptionen
Hos oss arbetar idag sammanlagt 26 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Dalaberg - Public_Intra (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 27-28.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Dalaberg Uddevalla Kontakt
Therese Lindqvist, Vision 072-2026910 Jobbnummer
9967151