Tandsköterska, Brånemarkkliniken
2026-03-25
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Brånemarkkliniken, Göteborg är en specialistklinik inom oral protetik och implantatkirurgi.
Vi är drygt 35 medarbetare och söker ytterligare en tandsköterska för att klara av vårt uppdrag.
Vi arbetar med ständiga förbättringar då vi vill utveckla vår klinik och ge bästa vård och service till våra patienter och remittenter. Vi är måna om att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i klinikens arbete och utveckling. Samarbete, engagemang och glädje vill vi skall känneteckna kliniken inte bara i ord utan även i handling.
Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov i de flesta åldrar. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Du kommer framförallt att arbeta i team med specialister både i oral protetik och käkkirurgi/parodontologi där ni rehabiliterar patienter med stort behandlingsbehov inom oral protetik och implantatkirurgi för att öka patienternas orala funktion och livskvalité.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Brånemarkkliniken, Göteborg - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Erfarenhet av att ha arbetat med oral protetik och/eller implantatkirurgi tidigare vid specialistklinik
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 16.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-03-25
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Brånemarkkliniken Kontakt
Klinikchef: Nils Löfgren 070-7225083 Jobbnummer
9817654