Tandsköterska, Björkekärr Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-10-08
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en engagerad tandsköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Två av våra uppskattade tandsköterskor går nu vidare till nya spännande utmaningar - en till annan region och en till utbildningsvärlden.
Därför söker vi en ny kollega som vill bli en del av vårt kompetenta, sammansvetsade och glada gäng här på Folktandvården Björkekärr.
Hos oss möts du av en varm stämning, mycket skratt och ett genuint engagemang för både våra patienter och varandra.
Vi älskar odontologi och hjälps med gemensamma krafter åt för att ge våra patienter bästa tänkbara vård och bemötande. Här utförs all typ av allmäntandvård och vi har dessutom nischade tandläkare inom kirurgi och ortodonti.
Hos oss får du:
En arbetsplats med god stämning, humor och trygghet
Stöd av erfarna kollegor och möjlighet att utvecklas i din roll
Hälsosamma förmåner såsom friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, massage, individuell hälsoprofilbedömning och fri hälso- och sjukvård inom primärvården
Kliniken har drygt 30 medarbetare som tillsammans tar hand om 15 000 patienter. Vi har individuella scheman men alla jobbar en kväll till 18. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Björkekärr, Göteborg - Folktandvården
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Assistera tandläkare och tandhygienist vid patientarbete och sköta sterilarbete.
Administrativa arbetsuppgifter kring patientjournal i T4 tandvårdssystem och kallelser.
Hantering av "listvård" och receptionsstöd ingår i uppdraget.
Du har eget ansvarsområde för några uppgifter, administrativt och/eller kliniskt som du planerar och utför självständigt.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administraiton
Är trygg, strukturerad och effektiv i ditt arbete
Trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Vi erbjuder en stabil och trivsam arbetsplats med erfarna kollegor, tydligt uppdrag och god sammanhållning.
Välkommen med din ansökan till Folktandvården Björkekärr - vi ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till slutet av vecka 43.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-10-08Så ansöker du
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5552". Omfattning
