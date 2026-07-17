Tandsköterska
Region Kalmar län / Tandsköterskejobb / Hultsfred Visa alla tandsköterskejobb i Hultsfred
2026-07-17
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Hultsfred
, Vimmerby
, Högsby
, Oskarshamn
, Västervik
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en framgångsrik, värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb på Folktandvården i Kalmar län. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vårt samarbete i team med tandläkare och tandhygienister är en viktig del av hälsoinriktningen samtidigt som alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen av sin kompetens.
Som ny medarbetare hos oss deltar du i ett omfattande introduktionsprogram, vilket gör att du redan som nyanställd får en god inblick i verksamheten samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet. Är du nyutexaminerad får du handledning för att på så sätt kunna växa in i din yrkesroll. Vi är samtidigt lyhörda för ny kunskap från dig och du har goda möjligheter att själv påverka arbetssättet och din utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Du är trygg, uppmärksam och tillmötesgående i möten med både patienter och kollegor samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa. Med din positiva och serviceinriktade inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och en kommunikation som du anpassar utifrån människors olika behov. När arbetsvardagen hastigt förändras är du snabb med att se möjligheter och du anstränger dig för att hitta lösningar. För dig är det viktigt med goda relationer och du strävar efter att skapa bra samarbeten.
Vi söker dig med viljan att växa tillsammans med oss. Satsar du på oss – satsar vi på dig!
Din framtida arbetsplats
Placerad i centrala Hultsfred möts du av en välkomnande klinik med engagerade kollegor. Här finner du en personalgrupp med erfarenhet och kompetens som sätter värde i lagarbete och drivs av att arbeta tillsammans för patienters och klinikens bästa.
Folktandvården Hultsfred/Vimmerby är en nyligen sammanslagen klinik med två arbetsplatser. Vi samverkar både gällande personal och utbildnings/planeringstillfällen. Här finns möjligheter för dig som vill vara med att forma och bidra till en god samverkan med stort fokus på arbetsglädje, teamkänsla och gott patientbemötande. Hos oss får du vara en del i att bygga något gemensamt, skapa variation i arbetet och utvecklas tillsammans. Vill du vara en del i vår resa så är du varmt välkommen till vår härliga arbetsgrupp!
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med huvudsaklig tjänstgöring på en av orterna. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Du kan läsa mer om oss på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvarden.
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Västra Långgatan 46 (visa karta
)
577 30 HULTSFRED Arbetsplats
Folktandvården Jobbnummer
10004855