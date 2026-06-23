Tandsköterska
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Jönköping Visa alla tandsköterskejobb i Jönköping
2026-06-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Råslätt Folktandvård
På Råslätt Folktandvård präglas klinikandan av glädje och gemenskap. Vi är en positiv grupp med 33 medarbetare som värdesätter samarbete, öppen kommunikation och ett gott arbetsklimat.
Råslätt erbjuder närhet till service, fritidsaktiviteter och goda kommunikationer till centrala Jönköping. Vi finns i nybyggda lokaler högst upp i Råslätts vårdcentrum. Välkommen att söka till oss!
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-raslatt-folktandvard-jonkoping/)!
Rollen som tandsköterska
Tycker du om mänskliga möten och trivs med en varierad arbetsvardag? Då kan du vara vår nästa kollega!
Att arbeta som tandsköterska handlar om att kunna förutse behov och ligga steget före i behandlingssituationen. Du är en viktig del av teamet på kliniken och bidrar tillsammans med dina kollegor till att ge våra patienter trygg och kvalitativ vård. I rollen möter du patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
Förutom att vara tandläkarens högra hand har du också egna ansvarsområden och uppgifter, som kan vara både kliniska och administrativa. Du kommer därför att få en varierad vardag där du får användning av hela din yrkeskompetens.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi delar kunskap med varandra och arbetar kontinuerligt för att stärka både kompetens och kvalitet. Vi tror på individens ansvar, både för det egna arbetet och för att bidra till teamets utveckling. Med humor, engagemang och gott samarbete skapar vi tillsammans en positiv och trygg arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa i sin yrkesroll. Genom kunskapsutbyte, samarbete och kontinuerlig utveckling skapar vi goda förutsättningar för lärande i vardagen. Vi arbetar aktivt med förbättringar och värdesätter medarbetarnas idéer och perspektiv.
Är du nyexaminerad får du en individanpassad handledning där nyfikenhet och frågor är en viktig del av introduktionen. Har du yrkeserfarenhet hoppas vi att du vill bidra med din kunskap och erfarenhet till teamet.Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med intresse för både barn- och vuxentandvård och som trivs med att arbeta nära andra i team. På kliniken bidrar du med god energi och en positiv attityd. Du har lätt för att skapa goda relationer och bidrar till ett gott samarbete med både kollegor och patienter.
Som person är du trygg, engagerad och ansvarstagande. Du har patientens behov i fokus och bidrar till ett bemötande som skapar trygghet och delaktighet. Vi söker dig som delar Folktandvårdens värderingar och vision om en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska, i såväl tal som skrift. B-körkort är meriterande då det kan förekomma resor i tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Suzana Azizi, 010-242 97 11 (tel: 010-242 97 11), suzana.azizi@rjl.se
eller klinikkoordinator Jessica Bruhn, 010-242 97 03 (tel:010-242 97 03), jessica.bruhn@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31/8. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Rekryteringsprocess, Region Jönköping Län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T219/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9975391