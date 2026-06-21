Tandsköterska
Sverigeklinikerna AB / Tandsköterskejobb / Emmaboda Visa alla tandsköterskejobb i Emmaboda
2026-06-21
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Vi söker en engagerad och driven tandsköterska till vår centralt belägna privata tandvårdsklinik i Emmaboda
På kliniken arbetar vi med allmän tandvård, protetik, implantatbehandlingar och estetisk tandvård. Du kommer att arbeta nära klinikens tandläkare och få en varierad arbetsdag med stort patientfoku
Arbetsuppgifter – Tandsköterska
• Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad varje dag – samtidigt som du blir en viktig del av ett engagerat team? Som tandsköterska hos oss i Emmaboda får du en varierad och utvecklande roll med nära kontakt med både patienter och kollegor.
• I din vardag kommer du att:
• Assistera tandläkare vid allt från undersökningar till mer avancerade behandlingar
• Skapa trygghet för patienter före, under och efter behandling
• Förbereda och ansvara för sterila instrument och behandlingsrum
• Ta röntgenbilder och vid behov avtryck
• Bidra till god munhälsa genom att ge råd och instruktioner till patienter
• Hantera bokningar, journalföring och viss administration
• Vara en viktig del i ett smidigt patientflöde och ett varmt bemötande i kliniken
• Här får du ett jobb där ingen dag är den andra lik. Du är med och skapar en positiv upplevelse för varje patient, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
nazeem@sverigeklinikerna.se
E-post: aleksandartrajkovski30@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverigeklinikerna AB
(org.nr 556869-9770)
Storgatan 28 (visa karta
)
361 30 EMMABODA Arbetsplats
Sverigeklinikerna AB Kontakt
Tandläkare
Trajkovski Alexander 070-4864427 Jobbnummer
9971604