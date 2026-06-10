Tandsköterska
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Håbo Visa alla tandsköterskejobb i Håbo
2026-06-10
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Folktandvården Bålsta
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Vår verksamhet
Folktandvården Bålsta ligger söder om Uppsala och gränsar till Stockholms Län. Bålsta är centralorten i Håbo som är en trivsam kommun med mycket bra tåg- och bussförbindelser mot hela Mälardalen. På kliniken arbetar idag 26 medarbetare tillsammans med klinikledningen. Medarbetargruppen i Bålsta kännetecknas av hög kompetens, ett stort engagemang och ett mycket trevligt arbetsklimat. Kliniken ligger centralt i Bålsta och det tar 5 minuter att gå hit från tåg/buss stationen.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns en bred och stor kompetens. Tjänsten innefattar i första hand assisterande arbete, men även arbete i vår reception vid behov.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört samt blivit godkänd på tandsköterskeutbildningen. Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet som tandsköterska eller arbetslivserfarenhet inom serviceyrken samt inom vård och omsorg. För dig som är nyexaminerad tandsköterska finns erfarna kollegor på kliniken och du kommer att få en mentor samt delta i Introduktionsåret för tandsköterskor.
Din kompetens
Vi söker dig som är strukturerad, stabil och samarbetsorienterad. Du planerar och organiserar ditt arbete väl, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bidrar till goda samarbeten genom ett prestigelöst fokus på gemensamma mål.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Jenny Boquist, 0764-96 35 14
Arbetsledare Linda Dahlström 0721-48 54 91
Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 2026-07-15.
Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev samt meritförteckning.
Folktandvården i Uppsala län är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla tillför värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna och hos oss växer kunskap och människor. Vi har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV56/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9956309