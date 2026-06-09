Tandsköterska
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Aneby Visa alla tandsköterskejobb i Aneby
2026-06-09
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Aneby
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Folktandvården Aneby
Hos oss möts du av ett engagerat team med bred odontologisk kompetens, nära samarbete och gott om skratt i vardagen. På vår klinik i Aneby värdesätts allas kompetens och vi arbetar tillsammans för att skapa trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
Aneby är en mindre kommun med närhet till både natur, friluftsliv och ett aktivt liv utanför arbetet. Här finns ett stort utbud av sjöar med möjligheter till bad och fiske, samtidigt som de korta avstånden gör det lätt att få ihop vardagen. Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-aneby-folktandvard/)!
Rollen som tandsköterska
Tycker du om mänskliga möten och trivs med en varierad arbetsvardag? Då kan du vara vår nästa kollega!
Att arbeta som tandsköterska handlar om att kunna förutse behov och ligga steget före i behandlingssituationen. Du är en viktig del av teamet på kliniken och bidrar tillsammans med dina kollegor till att ge våra patienter trygg och kvalitativ vård. I rollen möter du patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
Förutom att vara tandläkarens högra hand har du också egna ansvarsområden och uppgifter, som kan vara både kliniska och administrativa. Du kommer därför att få en varierad vardag där du får användning av hela din yrkeskompetens.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi delar kunskap med varandra och arbetar kontinuerligt för att stärka både kompetens och kvalitet. Vi tror på individens ansvar, både för det egna arbetet och för att bidra till gruppens utveckling. Med humor, engagemang och gott samarbete skapar vi tillsammans en positiv och trygg arbetsmiljö.
Tillsammans arbetar vi med fokus på kompetens, trygghet och hälsa. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa i sin yrkesroll. Genom kunskapsutbyte och samarbete, både på kliniken och med andra kliniker inom Folktandvården, skapar vi goda förutsättningar för utveckling i vardagen. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra verksamheten, där du som medarbetare ges möjlighet att vara delaktig och bidra med dina perspektiv.
Är du nyexaminerad får du en individanpassad handledning där nyfikenhet och frågor är en viktig del av introduktionen. Har du yrkeserfarenhet hoppas vi att du vill dela med dig av din kunskap och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med intresse för både barn- och vuxentandvård och som trivs med att arbeta nära andra i team. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska, i såväl tal som skrift.
Som person är du trygg, engagerad och ansvarstagande. Du har patientens behov i fokus och bidrar till ett bemötande som skapar trygghet och delaktighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är viktigt för oss att du delar Folktandvårdens värderingar och vision om en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du både dig själv, kliniken och Folktandvården. Därför ser vi att du har ett professionellt förhållningssätt och bidrar till en trygg, patientsäker vård med hög kvalitet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning. Folktandvården Region Jönköpings län erbjuder därtill generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Som medarbetare hos Region Jönköpings län får du tillgång till ytterligare anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Josephine Törngren, josephine.torngren@rjl.se
072 22 34 120, eller klinikkoordinator Anna Erlandsson, anna.erlandsson@rjl.se
010-24 33 760. Välkommen att söka - urval till intervjuer sker löpande under hela ansökningsperioden, så vänta inte med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 23/6. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T196/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9953815