Tandsköterska
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Gävle Visa alla tandsköterskejobb i Gävle
2026-06-03
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Folktandvården Skutskär
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Till vår trivsamma och moderna klinik i Skutskär söker vi nu en ny kollega som vill bli en del av vårt engagerade team! Här arbetar du på en mellanstor klinik med ett bekvämt pendlingsavstånd från Gävle och Uppsala.
Kliniken rymmer 7 behandlingsrum och består idag av 16 medarbetare tillsammans med klinikledningen. Här möts du av en arbetsplats som präglas av hög kompetens, stort engagemang och stolthet över den högkvalitativa tandvård och service vi erbjuder våra patienter.
Som anställd tandsköterska i Skutskär omfattas du av ett förmånligt ortstillägg på 1000 kronor per/måndag.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Tjänsten innefattar assistans, sterilarbete och visst receptionsarbete. Det är meriterande om du har vana vid att arbeta med egna patienter.
Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då din kompetensutveckling är viktigt för oss. För dig som är nyexaminerad tandsköterska finns erfarna kollegor på kliniken och du kommer att få en mentor samt delta i Region Uppsalas introduktionsår för tandsköterskor.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört samt blivit godkänd på tandsköterskeutbildningen. Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet som tandsköterska eller arbetslivserfarenhet inom serviceyrken samt inom vård och omsorg. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
• Hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
• Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
• Anpassar sig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kort. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Michael Cavini 018-611 06 24
Arbetsledare Johanna Hedlund, 018-611 09 22
För Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Vi kommer att intervjua löpande under anställningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation. Sista ansökningsdag är 2025–07–31 Tillträde sker enligt överenskommelse.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH216/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9945744