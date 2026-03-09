Tandsköterska
2026-03-09
Råslätt Folktandvård
På Råslätt Folktandvård präglas klinikandan av glädje och gemenskap. Vi har en god arbetsmiljö och alla medarbetare är aktivt engagerade i utveckling av verksamheten.
Kliniken ligger högst upp i Råslätts vårdcentrum och här finns goda förutsättningar att välkomna fler kollegor. Nu vill vi därför stärka teamet med en tandsköterska. Tycker du om mänskliga möten och trivs med en varierad arbetsvardag? Då är du kanske vår nästa kollega!
Läs gärna mer om oss på Råslätt Folktandvård! (https://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-raslatt-folktandvard-jonkoping/)
Rollen som tandsköterska
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken, och du kommer i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Förutom att vara tandläkarens högra hand har du också egna ansvarsområden och uppgifter, som kan vara både kliniska och administrativa.
Det är viktigt för oss att du delar Folktandvårdens vision och värderingar. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Hos oss är det viktigt att trivas, både för medarbetare och patienter, därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om både patientsäkerhet och hög kvalitet.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Som tandsköterska inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård. Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt handledningsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid.Publiceringsdatum2026-03-09Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, med intresse för både barntandvård och vuxentandvård, som trivs att vara en del i ett team. Du är en motiverande och engagerad person som drivs av att göra andras liv lite bättre och alltid ser till patientens bästa. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du har personlig mognad och tar ansvar för dina uppgifter med gott omdöme även när tempot är högt. Du är flexibel och kan ställa om när förutsättningar förändras, samtidigt som du behåller fokus på det som är viktigast här och nu. Du samarbetar gärna med andra, bidrar aktivt i teamet och har en god samarbetsförmåga som skapar trygghet.
Du är serviceinriktad och bemöter människor professionellt och lyhört, med fokus på att hitta lösningar. Du har också kulturell medvetenhet och möter kollegor, patienter och andra kontakter med respekt, nyfikenhet och förståelse för olika perspektiv. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar budskapet efter situation och mottagare. I ditt arbetssätt är du strukturerad - du planerar, prioriterar och följer upp så att arbetet blir gjort med kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du en varierad vardag där du får användning av hela din yrkeskompetens. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag.
Som medarbetare hos Region Jönköpings län får du tillgång till ytterligare anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Suzana Azizi, suzana.azizi@rjl.se
, 010-242 97 11 eller klinikkoordinator Jessica Bruhn jessica.bruhn@rjl.se
, 010-242 97 03.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 mars. Varmt välkommen med din ansökan!
