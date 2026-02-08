Tandsköterska
2026-02-08
Vi söker dig som vill ansluta till vår fantastiska team. Vår fina och toppmoderna klinik finns i Frösakull, Halmstad. Vi söker dig som är motiverad och brinner för att utvecklas.
Du kommer att jobba med blandade arbetsuppgifter och ha olika arbetsmoment. Jobbar du delegerad så är det ett stort plus. Att jobba på en privatklinik ställer stort krav på personligt ansvar och du har bredare ansvarsområde som gör att arbetet inte blir monotont.
Idag är vi ett fantastiskt team på 13 medarbetare som jobbar med både allmän och specialisttandvård för vuxna och barn patienter. Vi lägger stor vikt på patientomhändertagande och positiv upplevelse. Det är därför viktigt att du är lyhörd, har rätt inställning och är serviceinriktad med stor socialkompetens.
Meliora Tandklinik är en toppmodern tandklinik som ligger i fina och ljusa lokaler i Frösakull centrum nära till hav och vacker natur.
Är du intresserad så är du varmt välkommen med din ansökan till oss.
Vi önskar att din ansökan innehåller ett personligt brev samt CV med uppdaterad foto.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonsperioden så vänta inte med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@melioratandklinik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meliora Tandklinik AB
(org.nr 559225-3651)
Kungsvägen 35C (visa karta
)
302 70 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meliora Tandklinik Kontakt
Klinikchef
Mays Raouf kontakt@melioratandklinik.se 0765528110 Jobbnummer
9729707