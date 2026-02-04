Tandsköterska
Folktandvården Gottsunda
Är du tandsköterska och vill arbeta med vårt härliga gäng på Gottsunda kliniken? Varmt välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Folktandvården Gottsunda ligger i Gottsunda centrum. Med goda kommunikationer är det smidigt att ta sig till och från centrala Uppsala. Många patienter vill komma till oss och vi behöver därför anställa en tandsköterska för att kunna ge våra patienter optimal service och ett högkvalitativt omhändertagande.
På vår trivsamma klinik finns 9 behandlingsrum och här arbetar idag 23 medarbetare. Folktandvården Gottsunda bedriver hälsoinriktad tandvård och har många patienter med frisktandvårdsavtal samt arbetar även med extern verksamhet gentemot skolor och förskolebarn. Som anställd på vår klinik omfattas man av ett socioekonomiskt tillägg.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska på vår klinik får du en varierad arbetsdag. Förutom sedvanliga tandsköterskearbetsuppgifter kan du få möjlighet att sitta i vår reception. Här trivs du som är utåtriktad, tycker om att möta människor och är van vid att hantera många frågor samtidigt. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns en bred och stor kompetens. Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då kompetensutveckling är viktigt för oss.
Är du den vi söker?
För att söka jobbet som tandsköterska ska du ha genomfört samt blivit godkänd på tandsköterskeutbildningen.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
Personlig mognad - Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Lena Jalmerud, 070- 611 26 21
Arbetsledare Ullrika Pettersson, 018- 611 86 69
För Vision, 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 18 februari 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
