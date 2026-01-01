Tandsköterska
2026-01-01
2004 startade vår specialisttandläkare och klinikchef Maryam Pourmousa specialistkliniken Wasa Tandklinik i centrala Stockholm. 2014 flyttade vi in till nyrenoverade lokaler. Här är vi specialiserade på tandlossning och implantatbehandling men fungerar även som en allmän tandläkarmottagning. Hos oss står kvalité och bemötande alltid i centrum.
Wasa Tandklinik tar även emot remisser från andra tandläkare för specialistbehandling.
2018 utnämndes vi till Årets Tandvårdsföretag av Privattandläkarna Awards, vilket vi är väldigt stolta över. Vi arbetar för att leverera högsta möjliga kvalité för våra patienter med hjälp av god kunskap och modern teknologi. Vi använder oss bl.a. utav digital avtryckstagning (cerek & 3shape), laser, CBCT, guidad kirurgi etc.
Idag är vi är 11 medarbetare, varav 4 tandläkare, 3 tandsköterskor, 2 tandhygienister, 1 receptionist och 1 tandläkarstudent.
Vi strävar efter en glad och trygg stämning med ett gott arbetsklimat.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Det är viktigt att du har en god kommunikationsförmåga, är engagerad och driven och har lätt för att samarbeta men även jobba självständigt med patienter.
Du har en positiv inställning till att utvecklas inom ditt yrke och är initiativtagande.
Du ska behärska det svenska språket i både tal och skrift.Dina arbetsuppgifter
Vi efterfrågar dig som kan assistera våra allmäntandläkare.
I arbetsuppgifterna inkluderas även viss receptionsarbete, remisshantering, inköp av varor, sterilarbete etc.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på 60-100% med 6 månaders provanställningTillträde
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: awa@wasatandklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wasa Tandklinik AB
(org.nr 556764-5808)
Tegnérgatan 8 (visa karta
)
113 58 STOCKHOLM Jobbnummer
9666897