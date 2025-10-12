Tandsköterska
Akuttandvården Tensta AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-10-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akuttandvården Tensta AB i Stockholm
Vi söker en tandsköterska
Du kommer att arbeta på en modern klinik med allmäntandvård samt akut till vuxna, vi tar hand om alla tandvårdsbehov.
Vi söker en duktig utbildad tandsköterska . Kombinera kvalitativ tandvård med att bra patientomhändertagande och bemötande. Att behärska andra språk som arabiska. Engelska är en fördel
Vår klinik finns i Tensta centrum, fin lokal.
Akuttandvården Tensta klinik är en trivsam klinik med en bra arbetsmiljö.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
akuttandvardentensta.ab@gmail.com
E-post: info@atvtensta.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akuttandvården Tensta AB
(org.nr 556995-5148)
Tenstagången 35 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Jobbnummer
9552303