Tandsköterska
2025-09-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Folktandvården S:t Per
Vår verksamhet
Folktandvården S:t Per ligger i centrala Uppsala med goda kommunikationer och närhet till centralstationen. Kliniken har 12 behandlingsrum där samtliga är modernt inredda. Vi bedriver modern, hälsoinriktad tandvård och på kliniken finns fördjupad kompetens inom flera ämnesområden. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat med glad och positiv stämning, gott samarbete och stora möjligheter till utveckling i yrket som tandsköterska.
Ditt uppdrag
I din roll som tandsköterska ingår sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom assistans, delegering och sterilarbete. Vissa ansvarsområden kan tillkomma. För rätt individ kommer möjligheten till eget patientarbete att finnas. Att arbeta som tandsköterska kräver att du kan ta eget ansvar, du har helhetssyn för kliniken och jobbar nära din tandläkare och tar egna initiativ. Du har ett öppet och flexibelt arbetssätt och jobbar nära dina kollegor där kommunikation är en självklarhet.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du vara utbildad tandsköterska. Du ska kunna arbeta flexibelt och effektivt med väl bibehållen kvalitet och hög servicenivå. Du kommunicerar med lätthet med alla på kliniken. Du är ödmjuk och lugn även i pressade situationer.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett stort engagemang i ditt arbete, värdesätter hög kvalité och har god samarbetsförmåga. Vi söker både dig som är erfaren tandsköterska och dig som är nyexaminerad. Att vara ny på jobbet är både spännande och roligt, men kan även innebära andra känslor. Hos oss får du som är nyexaminerad tandsköterska delta i vårt introduktionsår för tandsköterskor. Du tilldelas även en mentor som blir ett extra stöd under ditt första år på jobbet.
Personlig mognad - Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Marcia Lindberg, 072-205 10 54
Arbetsledare Aneam Alieyce 018-617 19 17
Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under anställningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2025. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
