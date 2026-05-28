Tandsköterska - Smile Örebro Våghustorget
Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Örebro Visa alla tandsköterskejobb i Örebro
2026-05-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Colosseum Smile AB i Örebro
, Kumla
, Kristinehamn
, Katrineholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till vår fina klinik Örebro Våghustorget söker vi nu en tandsköterska. Här blir du en del av ett sammansvetsat team på en klinik som bedriver både allmän- och specialisttandvård. Missa inte möjligheten att bli en del av Smile!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet - inte begränsa oss till varken små- eller storstad.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige! Här siktar Smile på att verka för friska patienter i hela landet och skapa varma leenden hos våra medarbetare genom vår unika kultur.
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som tandsköterska hos Smile Tandvård
Som tandsköterska kommer du att ha det övergripande serviceansvaret inom teamet. Du assisterar en tandläkare i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs. På kliniken får du stora utvecklingsmöjligheter genom att bland annat arbeta med kirurgi, protetik och estetisk tandvård. Därför ser vi att du som anställs tycker detta är roligt, vill lära och utvecklas.
Några av dina arbetsuppgifter:
Assistera tandläkaren i den planlagda verksamheten
Utföra röntgen
Sterilarbete
Digital avtryckstagning med hjälp av 3shape
Ringa och boka patienter i journalsystemet Frenda samt övrig patientadministration
I rollen som tandsköterska arbetar du även i team service vilket är receptionen på Smile. Som team servicemedarbetare kommer du att arbeta med att välkomna våra patienter till kliniken och ge dem den bästa bemötande. I detta kan även arbetsuppgifter som att administrera tidböcker i samarbete med våra behandlare samt andra administrativa uppgifter så som fakturering och beställningar tillkomma.
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Som tandsköterska och team servicemedarbetare ser vi att du älskar service, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning. På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös. Det viktigaste för oss är din inställning att vilja växa, lära och utvecklas med oss på Smile.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är utbildad tandsköterska
Har erfarenhet av att arbeta som tandsköterska
Talar & skriver god svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 80-100% beroende på dina önskemål. Tjänsten inleds med en provanställning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Anna Elensky alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Fernquist: jessica.fernquist@smile.se
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
En av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 & 2026 enligt Great Place to Work! Läs pressmeddelandet HÄR.
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi extra stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag 2024, 2025 & 2026 samt Great Place to Work. HÄR kan du läsa mer om dessa utmärkelser.
Vi älskar kompetensutveckling! Hos oss är utveckling A & O. Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
Vi firar framgångar! Och vi har självklart goda villkor och förmåner för att du är viktig för oss. Läs mer om vårt erbjudande till dig HÄR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7803987-2022420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), https://karriar.smile.se
Smile Tandvård Örebro Våghustorget (visa karta
)
702 22 ÖREBRO Arbetsplats
Smile Tandvård Jobbnummer
9932431