Tandsköterska - Smile Malmö Specialisttandvård
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till Smiles fina specialistklinik i Malmö söker vi nu en tandsköterska med inriktning mot parodontologi. Här blir du en del av härligt team med många, engagerade kollegor. Välkommen till oss!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige!
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som tandsköterska hos Smile Tandvård
Som tandsköterska kommer du att ha det övergripande serviceansvaret inom teamet. Du assisterar parodontolog i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs.
I den här rollen kommer du ha ett särskilt fokus på parodontologi. Det innebär att du arbetar nära vår parodontolog och stöttar i behandlingar såsom parodutredningar, revisionsbesök, stödbehandlingar och kirurgiska moment. Du kan även få möjlighet att utföra delegerade parodontala arbetsuppgifter och bidra till att skapa trygga, långsiktiga patientrelationer inom området.
Assistera parodontolog i den planlagda verksamheten
Delta vid parodutredningar, revisionsbesök och stödbehandlingar
Stödja vid kirurgiska ingrepp inom parodontologi
Utföra delegerade parodontala arbetsuppgifter
Administration och sterilarbete
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Som tandsköterska och en del av team service ser vi att du älskar service, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning. På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös. För oss är inte antal års erfarenhet det viktigaste - utan din inställning att vilja växa, lära och utvecklas med oss på Smile.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är utbildad tandsköterska
Talar & skriver god svenska
Har intresse för, eller erfarenhet av, parodontologi och vill utvecklas vidare inom området
Meriterande med erfarenhet som tandsköterska men inget krav
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Tjänsten inleds med en provanställning. Urvalet för tjänsten kommer påbörjas i januari 2026. Vi återkommer till samtliga sökande så snart vi kan därefter.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Angelica Elmberg: angelica.elmberg@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor?
En av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work!
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag samt Great Place to Work.
Vi älskar kompetensutveckling!
Vi firar framgångar och har goda villkor och förmåner.
