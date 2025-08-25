Tandsköterska - Smile Borås
Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Borås Visa alla tandsköterskejobb i Borås
2025-08-25
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Colosseum Smile AB i Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Falköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi som arbetar på Smile är trygga i vår kompetens. Därför kan vi också vara okomplicerade och varma, inkluderande och lyhörda. Vår kultur är familjär och prestigelös samtidigt som vi drivs av kvalitét och utveckling.
Till Smiles fina klinik i Borås söker vi nu en tandsköterska. Här blir du en del av härligt team som delar kunskaper och erfarenheter med varandra och som vet vikten av att ha roligt tillsammans! Vi ser alla mycket fram emot att välkomna en ny kollega!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet - inte begränsa oss till varken små- eller storstad.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige! Här siktar Smile på att verka för friska patienter i hela landet och skapa varma leenden hos våra medarbetare genom vår unika kultur.
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som tandsköterska hos Smile Tandvård
Som tandsköterska kommer du att ha det övergripande serviceansvaret inom teamet. Du assisterar en tandläkare i den planlagda verksamheten och säkerställer att kvalitetsrutiner följs. På Smile ger vi dig utvecklingsmöjligheter genom att jobba delegerat. Därför ser vi att du som anställs tycker detta är roligt, vill lära och utvecklas. I rollen som tandsköterska arbetar du vid behov även i team service vilket är receptionen på Smile. Som team servicemedarbetare kommer du att arbeta med att välkomna våra patienter till kliniken och ge dem den bästa bemötande. I detta kan även arbetsuppgifter som att administrera tidböcker i samarbete med våra behandlare samt andra administrativa uppgifter så som fakturering och beställningar tillkomma.
Som tandsköterska arbetar du, som alla medarbetare på Smile efter vår vision - Friska leenden i hela Sverige. Vår vision tar sikte på att Smile verkar för friska patienter i hela landet. Vår ambition är inte begränsad till storstad eller mindre orter, till söder eller norr. Vi vill finnas för våra patienter i hela landet. På 15 år har vi vuxit till en av Sveriges ledande tandvårdsleverantörer som tillhandahåller modern, högkvalitativ tandvård till över 300 000 patienter. Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group tillhandahåller vi tandvård för mer än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Några av dina arbetsuppgifter:
Assistera tandläkare i den planlagda verksamheten
Genomföra röntgen med OPG och CBCT
Digital avtryckstagning med hjälp av 3shape
Vi arbetar gärna delegerat och ger dig ansvar
Möjlighet att arbeta med Invisalign
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Som tandsköterska och en del av team service ser vi att du älskar service, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning. På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsvillig och prestigelös. För oss är inte års erfarenhet det viktigaste - utan din inställning att vilja växa, lära och utvecklas med oss på Smile.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är utbildad tandsköterska
Talar & skriver god svenska
Det är meriterande, men inget krav, om du:
Har arbetslivserfarenhet som tandsköterska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med en omfattning som motsvarar 100%. Tjänsten inleds med en provanställning. Vi arbetar löpande med urvalet och tillsättning sker enligt överenskommelse. Ansökan och frågor Har du läst så här långt tror vi inte att du missat Smiles framåtanda, och delar du den med oss. Vi hoppas och tror då att tjänsten hos oss på Smile kan vara intressant för dig.
Du ansöker till tjänsten genom vårt digitala ansökningsformulär, så återkommer vi till dig när vi gått igenom din ansökan. Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef för kliniken Maria Svensson-Strandborg: maria.svensson-strandborg@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för tjänsten Amanda Almgren Wyser: amanda.wyser@smile.se
.
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi extra stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag 2024 & 2025 samt Great Place to Work. HÄR kan du läsa mer om dessa utmärkelser.
Vi älskar kompetensutveckling! Hos oss är utveckling A & O. Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
Vi firar framgångar! Och vi har självklart goda villkor och förmåner för att du är viktig för oss. Läs mer om vårt erbjudande till dig HÄR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), http://www.smile.se Arbetsplats
Smile Tandvård Kontakt
Amanda Almgren Wyser amanda.wyser@smile.se Jobbnummer
9474873