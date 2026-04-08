Tandsköterska - etablerad Östermalmsklinik
Om Rollen
Stockholm | Heltid | Tillsvidare
Vi söker nu en tandsköterska till en modern och välrenommerad tandläkarklinik i centrala Stockholm.
Detta är en varierad roll där du arbetar både kliniskt och administrativt - med 4 dagar assistans och 1 dag i reception. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där fokus ligger på kvalitet, service och ett professionellt patientbemötande.
Kliniken erbjuder en trivsam arbetsmiljö med moderna arbetssätt och en kultur som präglas av samarbete, engagemang och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll och trivs i en social och serviceinriktad miljö.
Vi tror att du har:
Utbildning som tandsköterska
Minst 2 års erfarenhet i rollen
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av journalsystemDina personliga egenskaper
Flexibel och positiv
Hög arbetsmoral
Social och serviceinriktad
Noggrann och ansvarstagande
Meriterande:
Erfarenhet från privat tandvårdDina arbetsuppgifter
Assistans vid tandläkarbehandlingar (huvuddelen av tiden)
Arbete i reception en dag per vecka
Sterilarbete och hygienrutiner
Patientadministration och journalhantering
Bidra till ett professionellt och tryggt patientbemötande
Företaget erbjuder
Du blir en del av en modern klinik med starkt fokus på kvalitet och patientupplevelse.
Trygg heltidsanställning
En modern arbetsplats med uppdaterad utrustning
Ett trevligt och engagerat team
God arbetsmiljö och bra sammanhållning
Möjlighet att utvecklas långsiktigt i rollenSå ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till: JC@happygroup.se
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta: pontus.werngren@happygroup.se
Urval sker löpande och vi återkommer alltid till relevanta kandidater inom 24 timmar - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jc@happygroup.se
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Sköterska".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Group AB
