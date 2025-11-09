Tandori Chef
Little India Kungens Kurva AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Huddinge
2025-11-09
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Little India Kungens Kurva AB i Huddinge
Tandoori Chef sökes till Little India
Little India expanderar och söker nu en erfaren Tandoori Chef till vår indiska restaurang. Vi söker dig som har god kunskap inom det nordindiska köket och behärskar traditionella metoder inom tandoorimatlagning.Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av klassiska tandoorirätter (tandoori chicken, tikka, naan, grillrätter m.m.)
• Förbereda marinader, kryddblandningar och degar
• Ansvara för tandooriugnen och säkerställa hög kvalitet
• Samarbete med köksteamet för att leverera mat av hög standard
• Upprätthålla renlighet och hygien enligt gällande reglerKvalifikationer
• Erfarenhet som Tandoori Chef är ett krav
• Goda kunskaper inom indiska kryddor och traditionella matlagningsmetoder
• Hög arbetsmoral och förmåga att arbeta i ett snabbt tempo
• Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Vi erbjuder:
• Trygg anställning
• Bra arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas i en växande restaurangkedja
• Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Arbetstid: Heltid / enligt överenskommelse
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Intresserad?
Skicka din ansökan till [din e-post] eller kontakta oss direkt för mer information.
Välkommen till Little India! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
littleindiagruppen@outlook.se
E-post: littleindiagruppen@outlook.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBB ANSÖKAN Kungens kurva". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Little India Kungens Kurva AB
(org.nr 559307-7950)
Tangentvägen 10 (visa karta
)
141 75 KUNGENS KURVA Jobbnummer
9595616