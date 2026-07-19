Tandläkare, Varberg
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2026-07-19
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Varbergs Tandläkargrupp söker tandläkare till expansiv och modern klinik
Varbergs Tandläkargrupp befinner sig i en expansiv fas och söker därför ytterligare en engagerad tandläkare att förstärka vårt team med.
På Varbergs Tandläkargrupp har vi en öppen dialog och uppmuntrar till olika perspektiv, korta beslutsvägar och en tydlig Vision: att ge våra patienter den bästa vården och servicen.
Hos oss arbetar allmäntandläkare, nischade tandläkare och specialister inom flera områden. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård och fungerar samtidigt som ett kompetenscenter och remissinstans. På vår arbetsplats finns goda möjligheter att fortsätta utvecklas i din yrkesroll, oavsett var du befinner dig i karriären. Du arbetar nära erfarna kollegor med bred kompetens, vilket skapar en stimulerande miljö för kontinuerligt lärande och professionell utveckling.
Vi söker nu en tandläkare på full tid till vår klinik i Varberg. Kliniken är på gatuplan, belägen mitt i centrala Varberg. Lokalen är nybyggd med modern utrustning, har 6 behandlingsrum, CBCT/OPG, mikroskop och vi arbetar helt digitalt.
Vi söker dig som har ett stort odontologiskt intresse och ett driv att utveckla dig själv såväl som medarbetare. Du vill alltid, kompromisslöst, erbjuda den bästa vården. Du trivs med att arbeta teambaserat men är också självständig. Du är trygg i din roll som tandläkare och väl förtrogen med diagnostik och terapiplanering. Arbetslivserfarenhet som tandläkare är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
Har ett genuint odontologiskt intresse och en stark vilja att utvecklas
Är trygg i din yrkesroll och har goda kunskaper i diagnostik och terapiplanering
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Behandlar patienter med hög kvalitet, omtanke och noggrannhet
Vill vara en del av ett team där kvalitet, engagemang och patientfokus står i centrum
Tidigare arbetslivserfarenhet är meriterande, men stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att bli en del av Varbergs Tandläkargrupp! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: therese@varbergstandlakargrupp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Tandläkargrupp AB
(org.nr 559495-9925)
Östra Långgatan 30 (visa karta
)
432 41 VARBERG Kontakt
Odontologisk ansvarig
Arsham Khamzeh arsham@varbergstandlakargrupp.se 076-026 36 44 Jobbnummer
10006092