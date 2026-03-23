Tandläkare, Utbildningskliniken vuxen
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-03-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Utbildningsklinikerna och specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens universitetstandvård.
Det innebär att du som anställd deltar aktivt i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Vill du vara med och utbilda framtida kollegor?
Uppdrag och arbetsuppgifter
Vid Utbildningskliniken för vuxentandvård med ca 65 anställda, bedrivs klinisk grundutbildning av tandläkare och tandhygienister. Undervisningen sker huvudsakligen i ämnesintegrerad form och i nära samarbete med Institutionen för odontologi. Vi arbetar med studenter i en kunskapsintensiv miljö tillsammans med specialister i olika ämnesområden.
Nu söker vi två tandläkare som är intresserade av handledning och som vill delta i utbildningen av blivande kollegor. Verksamheten regleras i samarbetsavtal mellan staten och Västra Götalandsregionen avseende tandläkarutbildning och odontologisk forskning (TUA).
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Att handleda tandläkarstudenter i den kliniska träningen inom vuxentandvård utefter gällande utbildningsplan
Att ge studenter kontinuerlig återkoppling för att främja progression i lärandet
Att planera, genomföra och utvärdera klinikförberedande kurser på vår Simuleringsklinik
Egen patientbehandling och utvecklingsarbete
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du som söker:
Är legitimerad tandläkare
Har minst fem års tjänstgöring inom allmäntandvård för vuxna och känner dig trygg i din yrkesroll
Har ett genuint intresse för odontologi och är intresserad av handledning
Har en vilja att fortsätta utvecklas som tandläkare och vara en god förebild för blivande kollegor
Vill ha ett mycket omväxlande och inspirerande arbete
Vi är flexibla gällande tjänstgöringsgrad och ser positivt på att kombinera egen klinisk verksamhet inom Allmäntandvården med ett uppdrag hos oss. (kombitjänst)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som för oss betyder att du är ansvarsfull, engagerad och har en god kommunikativ förmåga. Du har ett utpräglat intresse för odontologi och håller dig uppdaterad. Du ger studenten bästa möjliga pedagogiska stöd i behandlingssituationen och ansvarar för att studenten når sina lärandemål. Du behåller ditt lugn även i komplicerade situationer. Du har ett professionellt bemötande gentemot studenter, medarbetare och patienter och vill bidra till ett bra undervisningsklimat hos oss.
Vi kommer efter en tid erbjuda en utbildning i högskolepedagogik 7,5Hp.
Intervjuer planeras fm 20/4 och fm 24/4
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-03-23
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1266".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Utbildningskliniken vuxen, Göteborg Kontakt
Klinikchef: Ann-Christine Ris 076-9402665
9813010