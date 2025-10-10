Tandläkare Utbildningskliniken barn, Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2025-10-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Tycker du om att arbeta med barn och ungdomar och är intresserad av att delta i klinisk handledning av blivande tandläkare och tandhygienister? Vi erbjuder ett omväxlande och roligt arbete med många duktiga kollegor.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Utbildningsklinikerna och specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens universitetstandvård. Det innebär att du som anställd deltar aktivt i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen. Vid sidan av utbildningsuppdraget bedriver Utbildningskliniken barn sedvanlig allmäntandvård för barn och ungdomar (0-19 år). Vår klinik, med runt 22 anställda, kännetecknas av kreativitet, engagemang och ständigt lärande och erbjuder en stimulerande miljö där kunskap och erfarenhet tillvaratas på bästa sätt.
Den kliniska handledningen/undervisningen av studenter genomförs huvudsakligen i ämnesintegrerad form och i nära samarbete med institutionen för odontologi (Göteborgs universitet), där den teoretiska utbildningen och odontologiska forskningen i huvudsak bedrivs.
Lärargruppen består av flera team med allmäntandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och specialister inom pedodonti och ortodonti där alla arbetar gemensamt med studenterna. Vi har studenter hos oss nästan alla dagar i veckan under pågående termin.
I tjänsten ingår egen patientbehandling inom allmäntandvård, ibland med studenter som auskulterar. Det kommer också att i mindre utsträckning ingå en viss undervisning/klinisk handledning av studenter, där det på sikt finns möjligheter till att få medverka mer regelbundet i den delen av vår verksamhet.
Vi arbetar i en kunskapsintensiv miljö med undervisning av studenter i nära samarbete med specialister i ortodonti och pedodonti. Det ingår att aktivt söka information och hålla sig uppdaterad om förändringar i verksamheten som påverkar ditt arbete och den information du förmedlar.
Alla handledare som deltar regelbundet i undervisningen får gå en högskoleutbildning i pedagogik och en tandläkare hos oss har möjlighet att vidareutveckla sig för att kunna bli undervisningstandläkare. En undervisningstandläkare har utökad dokumenterad kompetens inom pedagogik och andra delar som rör studentverksamheten.
Kompetenskrav och profil
Du är legitimerad tandläkare, med minst två års tjänstgöring inom allmäntandvård, och trygg i din yrkesroll. Stor vana vid barn- och ungdomstandvård inklusive ortodonti är ett krav och lustgaskompetens är meriterande, men inget krav. Du kommer att vara en viktig förebild för dina blivande kollegor, såväl i det egna behandlingsrummet som i den mer direkta studentverksamheten med klinisk handledning. Intresse för undervisning och pedagogiskt arbete är något vi värderar högt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som för oss betyder att du har lätt för att samarbeta, har en positiv attityd med lösningsfokus, ett visst mått av stresstolerans och ett stort engagemang, inte minst för utvecklingsfrågor.
Vi ser positivt på att kombinera klinisk verksamhet exempelvis inom Allmäntandvården med ett uppdrag hos oss.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss kan komma att bli kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 45.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-10-10Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5414". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Utbildningskliniken för Barntandvård, Göteborg Kontakt
Klinikchef: Helena Gunnesby 0734-343134 Jobbnummer
9550010