Tandläkare till väletablerad klinik i Linköping

2026-03-24


Vi är en modern och väletablerad tandläkarklinik i Linköping med stabil patientbas och gott rykte. Kliniken består av ett erfaret team som arbetar med hög kvalitet, effektivitet och ett professionellt bemötande.

Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss kommer du att:
Utföra undersökningar, diagnostik och behandlingar
Arbeta med allmäntandvård
Upprätta behandlingsplaner och följa upp behandlingar
Ge rådgivning och skapa trygghet för patienter
Samarbeta nära med tandsköterskor och övrig personal

Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare med svensk legitimation
Erfarenhet inom allmäntandvård är meriterande
God samarbetsförmåga och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Tjänstepension
Livförsäkring (TGL)
TFA (försäkring vid arbetsskada)
Friskvårdsbidrag
25 dagars semester
Flexibla arbetstider
Möjlighet till vidareutveckling inom yrket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: vikingdent@gmail.com

Omfattning
Arbetsgivare
Viking Dental AB (org.nr 559444-0132)
Söderleden 1 (visa karta)
587 23  LINKÖPING

Jobbnummer
9817489

