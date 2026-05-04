Tandläkare till Trygg Tandvård Tranås!
2026-05-04
Tandläkare sökes till Trygg Tandvård i Tranås!
Vill du vara med och ge våra patienter en positiv tandvårdsupplevelse? Vi söker en tandläkare som vill jobba heltid, deltid eller extra.
Om oss
På Trygg Tandvård arbetar vi som ett sammansatt team för att ge trygghet och högkvalitativ tandvård. Vi värdesätter samarbete, prestigelöshet och gemensamt engagemang i allt vi gör. Vår klinik ligger centralt i Tranås och är utrustad med modern teknik, vilket gör det enkelt och smidigt för både patienter och medarbetare. läs mer https://www.tryggtandvard.se/
Vad vi erbjuder dig:
Ett engagerat team - Jobba med kollegor som brinner för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Utveckling och initiativ - Hos oss uppmuntras egna idéer och du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och växa i din roll.
Flexibla arbetstider - Vi erbjuder flexibla scheman för att du ska kunna balansera arbete och fritid.
Modern klinik och varierande behandlingar - Vi erbjuder allt från allmän tandvård till implantatbehandlingar med fokus på vuxna patienter.
Stimulerande arbetsmiljö - Du får möjlighet att arbeta med en bred variation av tandvårdsfall och utvecklas tillsammans med vårt kompetenta team.
Tillsvidareanställning - Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid eller deltid med konkurrenskraftig individuell snabb lön och bonussystem.
Vem söker vi?
Vi söker en legitimerad tandläkare som är engagerad och trivs med att arbeta i teamet där patienten alltid är i fokus. Oavsett om du har lång erfarenhet eller är ny i yrket ser vi fram emot att höra hur du kan bidra till vår verksamhet.
Ansök idag!
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar hur du kan bidra till vårt team. Vi ser fram emot din ansökan!anmar.altameemi@hotmail.com
Då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: anmar.altameemi@hotmail.com Arbetsgivare Tandvårdsklinik 1.0 AB
573 32 TRANÅS Arbetsplats
Trygg Tandvård Tranås Kontakt
Anmar A anmar.altameemi@hotmail.com 0739653300
9889486