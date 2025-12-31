Tandläkare till Tandvårdsgruppen Falkenberg
Tandvårdsgruppen Falkenberg AB / Tandläkarjobb / Falkenberg Visa alla tandläkarjobb i Falkenberg
2025-12-31
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandvårdsgruppen Falkenberg AB i Falkenberg
Tandvårdsgruppen Falkenberg växer - och vi söker nu en engagerad och serviceinriktad tandläkare som vill bli en del av vårt team.
Vi är en modern, privat klinik i Falkenberg som startades 2024. Här möts hög tekniknivå och stort hjärta - vi erbjuder tandvård av hög kvalitet i en trygg och familjär miljö.
Hos oss värdesätts personliga patientmöten och långvariga relationer.
Vi tar emot vuxna patienter för allt från basbehandlingar till avancerade kirurgiska och protetiska ingrepp.
Vi tror på en arbetsmiljö där laganda, respekt och glädje präglar varje dag.
Din roll
Som tandläkare hos oss får du en varierad och betydelsefull roll.
Du ansvarar för undersökning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter - både vid rutinbesök och mer komplexa behandlingar.
Du arbetar nära din tandsköterska och samarbetar i team med övriga professioner i arbetslaget.
Utöver detta deltar du även i planering, förbättringsarbete och utveckling av arbetsplatsen.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare i Sverige.
Har erfarenhet av både enklare och mer avancerade behandlingar.
Är trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt men trivs i team.
Har lätt för att skapa förtroende och långsiktiga relationer med patienter.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vill utvecklas och hålla dig uppdaterad inom tandvården.
Har du erfarenhet eller intresse av protetik eller kirurgi är det meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning).
Fast månadslön med attraktiva förmåner, inklusive friskvård, försäkringar och tjänstepension.
En toppmodern arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler.
En positiv och ambitiös arbetsgrupp som bygger en klinik att vara stolt över.
En inkluderande och hjälpsam kultur där vi stöttar varandra.
Möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom dina intresseområden.Publiceringsdatum2025-12-31Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jakob@tandvardsgruppenfbg.se
Bifoga gärna ett foto.
Vi tillämpar löpande urval - vänta därför inte med att söka.
Vi undanber oss vänligt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jakob@tandvardsgruppenfbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TDL-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdsgruppen Falkenberg AB
(org.nr 559466-8369)
Skreavägen 15 (visa karta
)
311 44 FALKENBERG Kontakt
David Pohjola david@tandvardsgruppenfbg.se 0708922533 Jobbnummer
9666631