Tandläkare till Tandcentrum Mariestad
2026-01-11
Vill du vara med från start och bygga upp en ny, modern klinik där trivsel, kvalitet och laganda går hand i hand?
Hos Tandcentrum Mariestad som är en del av Tandcentrum Karlstad och Kristinehamn, får du chansen att kombinera trygghet och utveckling - i en arbetsmiljö där alla hjälper varandra, där tekniken ligger i framkant och där du får vara en del av något som växer.
Hos oss får du
Fast lön
Tjänstepension från dag 1
Sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och familjepension
Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
25 semesterdagar per år
Intern och extern kompetensutveckling (ca 2 kurser/år)
Ett modernt arbetsflöde med intraoral scanner, CBCT/OPG, Muntra & Romexis
Stöd av erfarna tandsköterskor och nära samarbete med specialister inom protetik & kirurgi
Stora möjligheter till påverkan, inflytande och utveckling i en ny klinik
En arbetsplats med hög trivsel och låg personalomsättning
Om rollen
Som allmäntandläkare hos oss kommer du att vara en central del av uppstarten av vår nya klinik i Mariestad.Rollen passar dig som vill arbeta kvalitetsinriktat med stort ansvar och samtidigt vara med och forma en klinik tillsammans med ett engagerat team.
En vanlig dag hos oss innebär:
100 % kliniskt patientarbete (protetik, implantatprotetik, allmäntandvård)
Patientmöten med fokus på trygghet, service och långsiktiga relationer
Noggrann kommunikation där du hjälper patienten att förstå indikationer och behandlingsbehov
Vid behov hjälpa till på kliniken - vi arbetar prestigelöst och stöttar varandra
Delta i klinikmöten, terapimöten och digitala samverkansmöten med våra andra kliniker
Dela kunskap och bidra till utvecklingen av teamet
Inga intäktskrav - men vi söker dig som vill arbeta fem dagar i veckan med fokus på kvalitet och stabila patientflöden.
Vem vi söker
Du är trygg i din roll som tandläkare och vill arbeta långsiktigt i en miljö där professionalism och omtanke är grunden.Vi söker dig som vill bidra till att bygga en klinik där man trivs, hjälper varandra och ständigt utvecklas.
Krav - (Måste uppfyllas)
Tandläkarexamen + svensk legitimation 2-4 års erfarenhet som tandläkare Flytande svenska i tal och skrift Inga tidigare anmärkningar hos IVO/FK Prestigelös, samarbetsorienterad och trygg
Meriterande - (Plus i kanten)
Erfarenhet av protetik och implantatprotetik Erfarenhet av intraoral scanning (t.ex. Trios) Erfarenhet av Muntra Digitala arbetsflöden
Om arbetsgivaren
Tandcentrum driver moderna kliniker i Karlstad och Kristinehamn, samt ett eget tandtekniskt laboratorium.Vi bygger tandvårdskliniker där människor trivs - både som patienter och som kollegor.
Den nya kliniken i Mariestad blir nästa steg i vår expansion. Här startar vi upp med ett litet men erfaret team bestående av en tandläkare, en tandhygienist och två tandsköterskor, och du får vara med från början och forma arbetssätt, rutiner och kultur.
"Vi bygger tandvårdskliniker där människor trivs, både som patienter och som kollegor. Hos oss får du påverka, utvecklas och känna att ditt arbete gör skillnad, varje dag."
Bra att veta
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, 100 % (40 h/vecka)
Start: 1 april 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetstider:
Förslag: 07.45-16.15 (patienter 08.00-16.00)
Möjlighet att påverka tiderna själv i samråd med teamet
Placering: Mariestad
Kollektivavtal: Nej, men vi erbjuder motsvarande, till och med bättre villkor
Din ansökan - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Tandcentrum med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Urval sker löpande - vänta inte för länge!
Detta är en direktrekrytering till Tandcentrum, men rekryteringsprocessen hanteras av Odonti för en rättvis och professionell upplevelse.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti.Publiceringsdatum2026-01-11Kontaktuppgifter för detta jobb
Jashar Samadi - Rekryteringschef, Odonti jashar@odonti.se
0709 220 250
!! Direktkontakt med arbetsgivaren undanbedes. Alla kandidater hanteras av Odonti för en rättvis, likvärdig och diskrimineringsfri process.
Om Odonti
Odonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård - grundat av legitimerad tandvårdspersonal, för dig inom tandvård.
Över 11 000 tandvårdspersonal har redan connectat med oss.
Skapa din profil på Odonti.se för att bevaka och landa ditt nästa drömjobb inom dentalbranschen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
