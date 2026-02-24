Tandläkare till Tandcentrum Karlstad
2026-02-24
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av en växande tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga patientrelationer? Tandcentrum Karlstad söker nu en allmäntandläkare som vill arbeta kliniskt i en modern miljö med stark teamkänsla och höga ambitioner.
Här får du möjlighet att arbeta med vuxna patienter i en verksamhet som präglas av professionalism, omtanke och arbetsglädje.
Arbetsgivare: Tandcentrum Karlstad Ort: Karlstad Roll: Allmäntandläkare Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Början av maj eller efter semesterperioden i augusti
Arbetstider: Måndag-fredag 07.45-16.15
Vi erbjuder
Lönespann vid fast lön: Ca. 50 000-65 000 SEK/månad (heltid)
Tjänstepension, Sjukförsäkring, Familjepension, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Olycksfallsförsäkring (gäller även på fritiden)
25 semesterdagar
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år
Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
Tillgång till modern utrustning och digitala arbetsflöden
Deltagande i klinikövergripande projekt
Om dig och rollen
Tjänsten är en ny roll i verksamheten och tillsätts på grund av tillväxt. Du arbetar kliniskt till 100% med fokus på alla typer av behandlingar, framförallt protetik och implantatprotetik.
I rollen ingår att:
Ge högkvalitativ och trygg tandvård
Skapa och utveckla långsiktiga patientrelationer
Arbeta med tydlig kommunikation och service
Förklara behandlingsindikationer och säkerställa att patienten förstår sitt vårdbehov
Bidra till en positiv och professionell arbetsmiljö
Vara prestigelös och hjälpa till i kliniken vid behov
Du förväntas dela med dig av din kunskap och bidra till att stärka teamets kompetens. Rollen innebär arbete enbart med vuxna patienter.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Tandläkarutbildning + svensk yrkeslegitimation
Minst två års yrkeserfarenhet som tandläkare
Obehindrat svenska i tal och skrift
Bosatt i närområdet, helst Karlstad eller inom rimligt pendlingsavstånd
Meriterande
Erfarenhet av intraoral scanner (Trios)
Erfarenhet av journalsystemet Muntra
Erfarenhet av implantatprotetik
Arbetat mycket med protetik
Om arbetsgivaren
Tandcentrum är en växande tandvårdskedja med moderna kliniker i Karlstad och Kristinehamn och snart även i Mariestad. Verksamheten har även ett eget dentallaboratorium.
Tandcentrum Karlstad består av:
3 tandläkare
3 tandhygienister
4 tandsköterskor
2 tandtekniker
Kliniken är cirka 1000 m2 stor och har 13 behandlingsrum (8 i drift). Här finns inhouse-labb med två tandtekniker som arbetar med klinikens egna fall. Totalt arbetar 22 medarbetare inom bolaget, varav 12 i Karlstad.
Kliniken använder:
Muntra journalsystem och röntgenhantering
Romexis vid CBCT
Teams för internkommunikation
Tandcentrum fokuserar på hög kvalitet, patienttrygghet och starkt teamarbete. Visionen är att vara den arbetsplats där tandvårdspersonal trivs bäst - med tydliga rutiner, stark gemenskap och stora möjligheter till utveckling.
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Tandcentrum kommer att vara din arbetsgivare.
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam- Ansvarig rekryterare hej@odonti.se
0709220250 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7277298-1857840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandcentrum Karlstad AB
(org.nr 559310-0919), https://karriar.tandcentrum.com
Våxnäsgatan 148
)
653 43 KARLSTAD
Tandcentrum Jobbnummer
9759624