Tandläkare till Södertälje
Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Södertälje Visa alla tandläkarjobb i Södertälje
2026-06-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktstandvården Sverige AB i Södertälje
, Salem
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi får fler och fler patienter här i Södertälje så nu behöver vi förstärkning med en tandläkare!
Vi söker en tandläkare som har jobbat minst 2-3 år och som känner sig bekväm med de flesta områden. Jag som är klinikchef här heter Dalia och dina andra kollegor är tre tandläkarteam, 2 tandhygienister samt en receptionist. Vi har även en protetiker hos oss en dag i veckan.
Kliniken
På den här kliniken så har vi 9 stycken behandlingsrum. Du kommer att jobba teambaserat med en tandsköterska på ett rum men det finns utrymme för exempelvis undersökningspass på två rum. Vi gör de flesta behandlingar såsom akuttandvård, Invisalign, protetik, barntandvård, extraktioner, opex, endodonti samt implantatprotetik och implantatkirurgi. På kliniken finns bland annat OP maskin, scanner och mikroskop m m.
Våra öppettider är mellan kl 07:10-19:00 måndagar och onsdagar. Tisdag, torsdag samt fredag, stänger vi kl 17:00. På lördagar har vi öppet mellan mellan ca kl 08:00-13:00.
Är du vår nya kollega?
På Distriktstandvården möter du ett varierat patientunderlag, vilket ger dig möjlighet att arbeta med såväl enklare som mer avancerade behandlingar.
Vi söker dig som är en engagerad och driven tandläkare med bred kompetens.
Du trivs med att utvecklas i din yrkesroll, tar dig gärna an nya utmaningar och vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Samtidigt värdesätter du gott samarbete, är en hjälpsam kollega och delar gärna med dig av din kunskap till teamet.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 juli!
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller och tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
151 73 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9973876