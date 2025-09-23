Tandläkare till Primärtandvården
2025-09-23
Primärtandvården Göteborg. Vi är ett glatt gäng som behöver förstärkning till vår nya klinik i Munkebäck!
Vår filosofi är att patienten alltid ska vara i centrum och få det bästa bemötande och behandling.
Vi söker dig med svensk tandläkarlegitimation som behärskar svenska i tal och skrift. Vi på Primärtandvården lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga.
Ser gärna att du vill arbeta på en modern klinik som vill leda ditt team och stimuleras av att medlemmarna i teamet utvecklas. Du blir en nyckelperson i vår strävan att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande tandvård. Som person är du flexibel med vana att hantera olika ansvarsuppgifter. Det är meriterande om du har några års erfarenhet, men inget krav. Primärtandvården
Vi utökar vår verksamhet och söker nu en allmäntandläkare Sedvanliga arbetsuppgifter inom tandvård. Primärtandvården erbjuder en stimulerande och omväxlande arbetsplats för tandläkare. Vi arbetar med alla behandlingsområden inom tandvården.Vi lyssnar gärna till önskemål om heltids- eller deltidstjänst.Goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill vara med och skapa framtidens Primärtandvården. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: primartandvarden@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Primärtandvården Munkebäck AB
(org.nr 559110-6397), http://primartandvarden.se/
Kaggeledstorget 1 (visa karta
)
411 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Primärtandvården Munkebäck Jobbnummer
9523284