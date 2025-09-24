Tandläkare till modern klinik Älvsjö
2025-09-24
Älvsjö Tandvård är inne i ett spännande utvecklingsskede och söker ytterligare en tandläkare till vår fina nyrenoverade klinik. Vi strävar alltid efter att engagera alla våra medarbetare till klinikens utvecklingsarbete och uppmuntrar våra medarbetare att komma med tankar och nya idéer.
Hos oss får du träffa patienter med olika vårdbehov i alla åldrar. Du kommer även tillsammans med dina kollegor få ta hand om klinikens akutpatienter. Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten även ställer höga krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Vi samarbetar numera tillsammans med specialister inom Pedodonti som har möjlighet till sedering för patienterna.
Älvsjö Tandvård är en stor och luftig modern tandvårdsklinik med den senaste tekniken, exempelvis jobbar vi med digital avtryckstagning, CBCT, tandreglering med aligners, mm. Vi ligger mitt i Älvsjö framför pendeltågsstationen och nära till vårdcentralen. Vi erbjuder allt inom allmäntandvården samt tandreglering, kirurgi och implantatbehandlingar.
Vårt mål är att i framtiden erbjuda all tandvård under en och samma tak. Därav kan vi erbjuda dig flera utvecklingsmöjligheter.
Är du legitimerad tandläkare och har god odontologisk kompetens och känner dig redo för att utvecklas, då är du rätt tandläkare för ÄlvsjöTandvård.
Välkommen med din ansökan!
Specifikationer
Journalsystem: Muntra
Anslutna till Försäkringskassan
Avtal med SLL
Röntgenprogram: DentalEye
Panorama röntgen
CBCT
Digital skanning
Maskinell rens: WaveOne
Tillgänglighetsanpassad för äldre, barnfamiljer, rullstolsburna mm
Tandläkaren vi söker:
Svensk tandläkarlegitimation.
Flytande svenska i både tal och skrift.
Tycker om att arbeta med akuta.
Villig att delegera till tandsköterska och tandhygienist.
Ambitiös.
God kommunikativ förmåga.
Extra kompetens inom områdena protetik, implantat kirurgi, barntandvård eller ortodonti är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ansokan@alvsjotandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkartjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsjö Tandvård AB
(org.nr 559089-8598), http://www.alvsjotandvard.se
Prästgårdsgränd 4 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Jobbnummer
